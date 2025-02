Behörde sperrt ab März Holzsteg in Waltenhofen: Zukunft ungewiss

Es ist ein idyllisches Plätzchen am Illerufer, dem der überdachte Holzsteg eine besondere Atmosphäre verleiht. Radfahrerinnen und Fußgänger - egal ob einheimisch oder von außerhalb - nutzen das Bauwerk gerne, um den Waltenhofener Bach zu überqueren, der an dieser Stelle in die Iller mündet. Doch bald müssen Allgäuer und Touristen auf die Route verzichten: Das Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA) sperrt den Holzsteg ab 1. März. Der Grund: Das Holz ist so morsch, dass die Tragfähigkeit nicht mehr garantiert werden kann.

Kerstin Futschik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Sommer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waltenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis