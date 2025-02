Wen würden Kemptens Kinder bei der Bundestagswahl wählen?

Mit dunkelgrüner Mütze auf dem Kopf und hellgrünem Klemmbrett unterm Arm steht der Streetworker Lukas Bayer am Dienstagmittag im Kemptener Stadtpark. „Hast du vielleicht Bock, bei der U18-Wahl mitzumachen?“, fragt er einen vorbeigehenden Bub mit Schulranzen und hält ihm das Klemmbrett mit dem Stimmzettel entgegen. Doch der Bub lehnt ab. Er kenne sich mit den Parteien nicht aus. Der nächste Bub, den der 37-Jährige anspricht, möchte nicht mitmachen, weil er keine Partei gut findet.

Die U18-Wahl ist eine bundesweite Wahlsimulation für alle, die aufgrund ihres Alters bei der bevorstehenden Bundestagswahl nicht wählen dürfen. In Kempten wird die U18-Wahl vom Stadtjugendring organisiert und soll Wissen über politische Prozesse vermitteln. Hunderte Kemptener Jugendliche gaben im Rahmen dieses Formats zuletzt vor der Landtagswahl im Herbst 2023 ihre Stimme ab. Damals lag die AfD auf Platz eins, gefolgt von CSU und Grünen. Zwar würden die Kinder und Jugendlichen nicht offiziell für die Bundestagswahl abstimmen, es sei dennoch wichtig, ihnen eine Stimme zu geben, sagt Lukas Bayer im Kemptener Stadtpark.

Dort hat sich der städtische Mitarbeiter vom Amt für Jugendarbeit zwischen ZUM und der staatlichen und städtischen Realschule positioniert. Neben ihm steht ein schwarzes, schulterhohes Zelt. Das ist die mobile Wahlkabine, in der die Kinder und Jugendlichen ihre Stimme gleich vor Ort abgeben können. Auf dem Stimmzettel stehen die Parteien der bayrischen Landesliste zur Auswahl. Ganz oben die CSU, dann die SPD, Grüne, FDP, AfD, die Freien Wähler oder die Linke. Auch dem BSW oder der Tierschutzpartei können die Kinder und Jugendlichen ihre Stimme geben.

Kinder und Jugendliche sollen wissen, dass ihre Stimme zählt

Lisa und Jana möchten wählen, als Bayer sie auf dem Weg zum Bus danach fragt. Für die beiden Zwölfjährigen ist es die erste U18-Wahl. Bayer erklärt, wie alles funktioniert: „Ihr könnt in die Wahlkabine gehen oder einfach ein Stück beiseite. Keiner darf zugucken, weil Wahlen sind geheim.“ Dann nimmt Jana das Klemmbrett mit dem Stimmzettel, geht zur Seite und macht ihr Kreuz. Den Stimmzettel faltet sie sorgsam zusammen und wirft ihn in einen braunen, zugeklebten Schuhkarton mit Schlitz im Deckel. Das ist an diesem Dienstag die Wahlurne.

Zuhause spricht Jana mit ihrer Familie nicht über Politik. Aber ihr sei wichtig, dass die Umwelt nicht weiter verschmutzt werde und kein Müll im Meer lande, sagt sie. Lisa ist für die Bundestagswahl wichtig, dass nicht die AfD gewählt wird: „Weil sonst werden meine Familie und ich abgeschoben.“

Für die Stimmabgabe können die Kinder und Jugendlichen in die mobile Wahlkabine gehen, die bereitsteht. Foto: Julia Geppert

Viele der Kinder und Jugendlichen, die Bayer diesen Dienstag im Stadtpark anspricht, haben bereits in der Schule ihre Stimme abgegeben. Doch mit der mobilen Wahlkabine möchte der 37-Jährige auch die Stimmen der Kinder und Jugendlichen einfangen, die nicht in der Schule über das Thema sprechen oder sich beim Stadtjugendring oder der Jugendkommission ohnehin für Politik interessieren: „Für unsere Klientel muss die Wahl ganz niederschwellig sein. Die sollen direkt hier wählen können.“

Dann läuft eine Gruppe von Kindern an Bayer vorbei. „Du musst auch wählen gehen!“, ruft ein Mädchen. „Aber dann wähle ich die AfD“, antwortet ein Bub und dreht sich noch zu Bayer um, bevor er doch weitergeht. Solche Situationen sind der Streetworker und seine Kolleginnen und Kollegen mittlerweile gewöhnt: „Manche versuchen uns damit zu provozieren. Einige sind vielleicht bloß in einer jugendlichen Rebellionsphase.“ Bayer weist die Jugendlichen dann darauf hin, dass es eine freie und geheime Wahl ist. Wenn sie der AfD ihre Stimme geben wollen würden, sei das für ihn völlig in Ordnung. „Das entschärft die Situation meistens schon“, erklärt der 37-Jährige.

Die Ergebnisse zur U18-Wahl werden kommende Woche veröffentlicht

An diesem Dienstag ist das Wetter schlecht. Der Himmel ist wolkenverhangen, immer wieder fallen Regentropfen. Das kann sich auf die Wahlbereitschaft auswirken, meint Bayer. Viele Kinder und Jugendliche gehen an ihm vorüber, ohne ihre Stimme bei der U18-Wahl abzugeben. Den Streetworker stört das nicht: „Keiner soll sich unwohl fühlen oder gezwungen sehen, mitzumachen.“

Bis Freitag können sich Kinder und Jugendliche noch an der U18-Wahl beteiligen und ihre Stimme beispielsweise beim Stadtjugendring in der Bäckerstraße einreichen. Eine Prognose für die Ergebnisse abzugeben, traut sich Lukas Bayer nicht: „Es ist schwer einzuschätzen. Das Ampel-Aus haben sicher viele mitbekommen. Vielleicht wirkt sich das aus.“ Umweltschutz und Klimawandel würden jedoch ebenfalls einige beschäftigen: „Vielleicht wählen sie auch eher grün.“ Die Ergebnisse der U18-Wahl werden kommende Woche veröffentlicht.