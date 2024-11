Den Familienfrieden immer im Blick haben: Das müssen Betroffene bei einer Schenkung beachten

Wo Hausbesitzer der Schuh drückt, weiß Eberhard Ernst von seiner täglichen Arbeit. Der Vorsitzende des Vereins Haus und Grund hätte es sich dennoch nicht träumen lassen, dass er mit dem Vortrag bei der Herbstveranstaltung zum Thema „Immobilien-Schenkungen“ dermaßen den Nerv der Mitglieder treffen würde: Nachdem über 450 Zuhörer im vollen Saal waren, musste die Dietmannsrieder Festhalle geschlossen und weitere Besucher abgewiesen werden. Warum aber interessieren sich so viele Menschen für eine doch weitgehend „trockene Materie“, wie Referent und Notar Dr. Lorenz Bülow, das Thema bezeichnete?

Dabei gibt es bei der Immobilien-Schenkung Probleme

Vielleicht liegt es an den Zielen, die Bülow als Motivation für Immobilien-Schenkungen erläuterte: Die Versorgung des Übergebers, die Ausstattung des Übernehmers, der Familienfrieden, die Vermögenssicherung und die Steuervermeidung. Welche Haupt-Motivation auch immer mit einer Schenkung verbunden sei - der Erhalt des Familienfriedens sei dabei immer einer der wichtigsten und schwierigsten Aspekte.

Der Begriff Gerechtigkeit spiele dabei für Menschen, die etwas schenken wollen, meist eine große Rolle, sagte Bülow. Aber Gerechtigkeit sei ein subjektiver Wert, den jeder anders empfinde. Für das Problem der Verteilung einer Schenkung innerhalb einer Familie stellte der Notar völlig unterschiedliche und gegensätzliche Teilungsarten vor, die er mit etwas provokanten Namen versah.

Das erklärt Haus und Grund zum Erbrecht

Bei der „amerikanischen Teilung“ etwa bekommt der Leistungsfähigste am meisten oder sogar alles, erklärte Bülow. Bei einer „mütterlichen Teilung“ bekommt dagegen der Schwächste das meiste. Die „Rotkäppchenteilung“ bezeichnet die Methode, denjenigen am stärksten zu bedenken, der am meisten für den Schenkenden tut.

Bülow rät, eine Schenkung frühzeitig mit allen Beteiligten zu besprechen und so zu einer Lösung zu kommen, die alle als gerecht akzeptieren. Bei einem Exkurs zu Pflichtteilen im Erbrecht und zum Sozialhilferegress, der bei Kosten für die Pflegebedürftigkeit der Schenkenden im ungünstigsten Fall sogar zur Rückabwicklung einer Schenkung führen kann, machte Bülow mit den dafür gesetzlich festgelegten Fristen vertraut.

Das müssen Sie beim schenken von Immobilien beachten

Rechtsanwalt Dr. Christian Becker von der Kanzlei Schwendinger Keck & Partner befasste sich mit den steuerlichen Aspekten einer Immobilien-Schenkung. Hierbei ist vor allem die Bewertung der zu schenkenden Immobilie ein Punkt, bei dem es wichtig ist, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Schon die Frage nach welchem Verfahren – Vergleichswert-, Sachwert- oder Ertragswertverfahren – die zu schenkende Immobilie zu bewerten ist, welches Verfahren für welchen Schenkenden das günstigste ist – sofern man denn wählen darf - und welche Einzelwerte dabei zugrunde gelegt werden können, seien Fragen, die einen Laien überforderten.

An Beispielen machte Becker die Unterschiede zwischen Bewertungsverfahren nach altem und neuem Recht deutlich. Die nach neuem Recht, das seit 2023 gültig ist, führen zu deutlich höheren Bewertungen - wie ein Mietwohnungsbau mit vier Wohnungen zu 80 Quadratmetern. Nach alter Bewertung wäre das Gebäude bei einer Immobilien-Schenkung mit knapp 650.000 Euro bewertet worden, nach neuen Kriterien mit 960.000 Euro.

Becker erläuterte die Vor- und Nachteile diverser Möglichkeiten der steuerlichen Optimierung, vom Nießbrauch bis zur ungewöhnlichen Methode „Kaufen statt Schenken“. Die goldene Regel laute: „frühzeitig anfangen“. Erstens sei bei der Schenkung die Möglichkeit gegeben, sich ausführlich beraten zu lassen und mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zweitens spielten sowohl in den vertraglichen Regelungen, die zuvor Bülow dargestellt hatte, wie auch in der steuerlichen Betrachtung verschiedene Fristen eine große Rolle, insbesondere die Zehnjahresfrist, nach der eine Schenkung steuerlich nicht mehr relevant ist.