Junge Selbsthilfegruppe für Menschen mit psychischer Erkrankung gründet sich in Kempten

Immer wieder erlebt Verena M. depressive Phasen. Als die 29-Jährige in eine neue Stadt zieht, findet sie - wie so viele Menschen mit psychischen Erkrankungen - keinen Therapieplatz. Die lange Suche belastet sie, doch verhilft ihr auch zu einer lebensverändernden Entdeckung: Verena M. schließt sich einer Selbsthilfegruppe an. Diese richtet sich explizit an junge Menschen. Das passende Studium finden, der Einstieg in den Beruf, Umzug, Partnerschaft, Familiengründung: „Austausch ist unabhängig vom Alter wichtig. Aber wenn man jung ist, hat man nochmal ganz andere Themen, die einen beschäftigen.“ Seit einem Jahr lebt Verena M. nun in Kempten - und hat jetzt selbst eine solche Gruppe gegründet.

Laura Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Selbsthilfegruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis