Großes Loch in Kempten: Wie kommt das Projekt „Kampeo“ voran?

68 Eigentumswohnungen kombiniert mit Büro-, Gewerbe- und Gastronomieflächen mitten in Kempten: Wo an der Ecke Bahnhofs- und Mozartstraße früher das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte „Große Loch“ klaffte, ist das „Kampeo“ in die Höhe gewachsen. Im Sommer sollen die ersten Bewohner in das Gebäude ziehen. Das Millionenprojekt liegt im Zeitplan, teilt Saskia Winterhoff vom Quartiersentwickler „Ehret und Klein“ aus Starnberg auf Anfrage der Redaktion mit. „Die Bauarbeiten laufen nach Plan und ohne nennenswerte Ereignisse.“

Insgesamt 68 Eigentumswohnungen mit bis zu vier Zimmern sollen in dem Neubau entstehen. Zudem sind Flächen für Büros, Gewerbe und Gastronomie geplant. Die günstigste Wohnung, die etwa 32 Quadratmeter groß ist, kostet dabei 239.000 Euro. Fast 1,1 Millionen Euro kostet eine Maisonette-Wohnung mit 127,5 Quadratmetern und vier Zimmern im dritten und vierten Obergeschoss. Dachterrasse, Rasenfläche und Balkon inklusive. Seit Ende 2023 stehen die Wohnungen zum Verkauf.

Interesse an den Wohnungen mitten in Kempten „sehr hoch“

„Das Interesse an den Wohnungen ist sehr hoch“, erklärt Winterhoff. Im Gespräch mit den Kunden werde vor allem die zentrale Lage in Kempten und die qualitative Ausstattung positiv hervorgehoben, sagt die Marketing-Managerin. Diese stellten ein Alleinstellungsmerkmal des „Kampeo“ dar, spiegelten sich aber auch im Preis wider.

Das „Kampeo“ soll aber kein reines Bürogebäude sein: Es stehen zwei Büroeinheiten sowie Gewerbe- und Gastronomieflächen zur Miete und zum Verkauf. Hier sei das Interesse geringer, erklärt Winterhoff. „Für die Gewerbeflächen suchen wir nach wie vor Mieter“, sagt die Unternehmenssprecherin. „Im Hinblick auf den reibungslosen Bauverlauf sind wir hier jedoch positiv gestimmt, dass auch die Nachfrage steigen wird, sobald diese konkrete Gestalt annehmen.“

Schlussstrich unter einer schwierigen Geschichte

Sollte das Gebäude tatsächlich im Sommer bezogen werden, wäre es ein Schlussstrich unter eine schwierige, rund 15 Jahre lange Vorgeschichte: Schweizer Investoren hatten den ersten Bauantrag gestellt, im Jahr 2010 erfolgte der Abriss des ehemaligen Allianz-Hauses an der Ecke zur Bahnhofstraße. Kurz nach dem Aushub einer 18 Meter tiefen Baugrube kam es zum Baustopp. Es folgte ein mehrjähriger Rechtsstreit, eine Insolvenz, aufwendige Absicherungen inklusive des Baus der Tiefgarage durch die Stadt Kempten und ein Eigentümerwechsel.