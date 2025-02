Streit in Kempten eskaliert: Autofahrer spuckt Kontrahenten ins Gesicht

In Kempten hat am Sonntag gegen 21 Uhr ein Autofahrer einen anderen bedroht und angespuckt. Das teilt die Polizei mit. Demnach sei der betroffene Mann in der Ludwigstraße hinter einem 47-jährigen Fahrer hergefahren.

Polizei ermittelt nach Bedrohung in Kempten

Plötzlich machte der Fahrer im vorderen Auto eine Vollbremsung, stieg aus und bedrohte den nachfolgenden Fahrer. Dieser habe seiner Meinung nach zu wenig Abstand gehalten.

Im weiteren Verlauf des Streits soll der 47-Jährige dem anderen ins Gesicht gespuckt haben. Die Polizei ermittelt nun.

