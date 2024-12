Autofahrer rast mit fast 200 Stundenkilometern durch Kempten - und provoziert Polizei

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend in Kempten mehrmals die Polizei provoziert und ist mit fast 200 Kilometern pro Stunde durch die Innenstadt gerast. Wie die Polizei mitteilt, fiel der 20-Jährige erstmals auf, als er zweimal stark beschleunigte und absichtlich riskant an einem Streifenwagen vorbeifuhr. Eine Zivilstreife bemerkte den Autofahrer gegen Mitternacht erneut, als er auf der Lindauer Straße ein Auto überholte. Er fuhr dabei mit bis zu 190 Stundenkilometern und ignorierte rote Ampeln.

20-jähriger Autofahrer rast durch Kempten

Die Polizei fahndete nach dem 20-Jährigen, traf ihn an und nahm ihm nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Führerschein ab. Laut Polizeibericht erwartet ihn nun eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Der Autofahrer, der auf der Lindauer Straße überholt wurde, soll sich bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-2141 melden.

