Betrunkene Frau schlägt Polizisten und attackiert Ärztin im Krankenhaus

In Kempten hat eine betrunkene Frau am Sonntagabend Polizisten geschlagen und beleidigt. Später griff sie eine Ärztin im Krankenhaus an, berichtet die Polizei.

Die 49-Jährige besuchte am Abend eine Freundin. Sie hatte Alkohol getrunken und wurde zunehmend aggressiv, weshalb ihre Freundin sie bat, die Wohnung zu verlassen. Da sie dieser Bitte nicht nachkam, rief die Wohnungsbesitzerin die Polizei. Doch auch gegenüber den Beamten verhielt sich die 49-jährige aggressiv.

Polizei nimmt betrunkene Frau in Kempten in Gewahrsam

Die Polizisten sprachen einen Platzverweis aus, dem die Frau nicht nachkam. Daher wandten die Einsatzkräfte unmittelbaren Zwang an, um die Frau aus der Wohnung zu bringen. Dabei schlug sie einen der Polizisten am Oberkörper. Außerdem beleidigte die betrunkene Frau die Polizisten mehrfach. Die Beamten fesselten sie und nahmen sie in Gewahrsam.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Beim Blutabnehmen im Krankenhaus kratzte die Frau die behandelnde Ärztin. Die 49-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

