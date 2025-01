Hecke und Müll brennen: Feuerwerk verursacht zwei Brände am Neujahrsabend

Zwei Brände sind am Mittwoch, 1. Januar wegen Feuerwerkskörpern in Kempten und Buchenberg ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, musste in beiden Fällen die Feuerwehr ausrücken.

Brennende Hecke wegen Feuerwerksraketen in Buchenberg

Am Mittwochabend schoss ein Mann in seinem Garten in Buchenberg mehrere Feuerwerksraketen in Richtung eines Feldes ab. Eine Rakete landete jedoch unbemerkt in der Hecke eines Nachbarn. Einige Zeit später bemerkte der Mann die brennende Hecke und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Rauchender Müllcontainer in Kempten

Gegen 19 Uhr bemerkte ein Spaziergänger in Kempten einen rauchenden Müllcontainer, der im Inneren brannte, und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte brachen den verschlossenen Müllcontainer auf und löschten das Feuer. Wie die Polizei mitteilt, setzte wohl ein noch warmer Feuerwerkskörper den Müll in Flammen. Weiterer Sachschaden entstand durch den Brand nicht.

