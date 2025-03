Mann schlägt in Kempten mit einem Spitzhammer auf anderen ein

Mit einem Spitzhammer hat ein Mann in der Nacht auf Mittwoch in Kempten auf ein Gegenüber eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall im Kemptener Stadtteil Bühl.

Demnach griff der 32-jährige Tatverdächtige möglicherweise zusammen mit einem anderen Täter an. Er schlug laut Polizei mit einem Spitzhammer auf einen Dritten ein - und traf den Geschädigten zunächst am Hals und dann am Unterarm.

Hammer-Angriff in Kempten: Mann schlägt anderen bewusstlos

Das Opfer verlor nach dem Angriff kurzzeitig das Bewusstsein und kam anschließend zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Die Hintergründe des Angriffs und inwieweit die zweite Person bei der Tat beteiligt war sind der Polizei bislang unbekannt. Die Beamten ermitteln in dem Fall nun.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Kempten im Allgäu