Demonstranten schockiert: Die Stadt Kempten hat vier alte Linden an der Allgäuhalle bereits gefällt

Gegen die Fällung von vier Linden protestierten am Freitagnachmittag 40 Menschen im Umfeld der Allgäuhalle. Der Freundeskreis Lebenswertes Kempten rief zu der Aktion auf, nachdem aus einem Beschluss des Stadtrats bekannt wurde, dass für einen Anbau an die ehemalige Kfz-Zulassungsstelle in der Kottener Straße die bestehende Baumschutzverordnung aufgehoben wurde.

Noch vor der Protestaktion werden die Bäume in Kempten gefällt

Das Areal sei aufgrund eines großen Parkplatzes ohnehin schon sehr grau, hieß es in einer Mitteilung der Organisatoren: Die Fällung der Linden bedeute noch weniger Grün, dafür mehr Hitze und Versiegelung. „Also genau das Gegenteil von dem, was wir für eine ‚klimafitte‘ Zukunft brauchen.“

Als die Demonstranten zu ihrer Aktion gegen 16 Uhr eintrafen, waren die Bäume zur Überraschung der Organisatoren bereits gefällt. Auf der Plattform Instagram teilt die Organisation „Kempten muss handeln“ wenig später ein Foto der Bäume am Vortag und schreibt: „Wir sind traurig und wütend. Gestern standen sie noch.“

Zu einer Anfrage unserer Redaktion an die Stadt Kempten steht eine Antwort noch aus.