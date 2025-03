Fahrer mit fast vier Promille macht Nickerchen in seinem Auto

Die Polizei hat am Samstagvormittag in Kempten einen Autofahrer schlafend in seinem Fahrzeug gefunden. Nach Angaben der Polizei hatte er knapp unter vier Promille.

Kontrolle in Kempten: Mann schläft in seinem Auto

Demnach stellte der Mann sein Auto im Berggässle ab. Er setzte sich dann auf den Beifahrersitz, um ein Nickerchen zu machen. Weil der Motor des Fahrzeugs noch lief, riefen Anwohner die Polizei.

Die hinzugerufenen Beamten ließen dem betrunkenen 45-Jährigen Blut abnehmen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Betrunkener Fahrer muss Schlüssel abgeben

Am Stadtpark in Kempten kontrollierte die Polizei am Samstagabend einen weiteren betrunkenen Autofahrer. Der 43-Jährige roch laut Polizei deutlich nach Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Polizei nahm ihm den Autoschlüssel ab. Den Mann erwarten nun 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot.

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu