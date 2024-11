Familie kontaktiert Häftling am Gefängniszaun - Polizei schreitet ein

Mehrere Menschen haben am Sonntagnachmittag an einer Justizvollzugsanstalt in Kempten versucht, Kontakt zu einem Inhaftierten aufzunehmen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Mitarbeiter der JVA sie, als sie von außerhalb des Geländes an einem Zaun mit ihm sprachen.

Unerlaubte Kontaktaufnahme in JVA Kempten

Die Polizei stellte die Personen vor Ort in einem Fahrzeug. Laut Polizeibericht wollten sie ein Familienmitglied in der JVA kontaktieren. Die Polizei leitete eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen unerlaubten Kontakts mit Gefangenen ein.

