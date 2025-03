Mit mittelalterlichen Tänzen, Gauklern und Handwerkern, aber auch mit einer Inszenierung des sogenannten Großen Kaufs will Kempten an den Bauernkrieg vor 500 Jahren erinnern. Am 27. September soll deshalb ein historisches Fest mit dem Titel „Der große Kauf und das Spektakulum zu Kempten“ stattfinden.

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauernkrieg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtmarketing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis