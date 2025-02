Hort-Plätze brechen weg: Eltern in Kempten bangen um Auswirkungen auf Kinder und Arbeitsleben

Vor knapp einem halben Jahr begann für ihren Sohn das Schulleben, erzählt Selime Özdemir. Er besucht die Fürstenschule in Kempten, nach dem Unterricht den Hort von St. Nikolaus, den er seit seiner Krippenzeit kennt. Anfangs sei der hochsensible Junge verschlossen gewesen, doch mittlerweile sei er aufgeblüht, habe Vertrauen zu den Betreuungskräften und Freunde gefunden, erzählt die Mutter. Nun aber ist die Zukunft des Erstklässlers und weiterer Kinder unsicher: Der Träger will die Zahl der Hort-Plätze unter anderem wegen Personalnot halbieren. Unter den Eltern herrscht Aufruhr. Özdemir fragt: „Es geht immer nur um Zahlen, aber was ist mit unseren Kindern? Und warum werden wir nicht vorgewarnt?“

