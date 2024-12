Kein Geld dabei: Mann schlägt Imbiss-Verkäufer mit der Faust ins Gesicht

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend einen Imbissbudenverkäufer in Kempten geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, bestellte der Mann vor Ort ein Gericht, das er mit Karte bezahlen wollte. Als dies nicht funktionierte, bot der Kunde an, Bargeld von zu Hause zu holen.

Kunde schlägt Verkäufer in Kempten - und wirft Essen auf den Boden

Die Betreiber der Imbissbude kündigten an, das Essen einzubehalten, bis er mit dem Geld zurück sei. Weil der Kunde wohl davon ausging, das Gericht bereits mitnehmen zu können, wurde er aggressiv und schlug einem Verkäufer mit der Faust ins Gesicht. Zusätzlich warf er das Essen zu Boden und flüchtete anschließend. Die Polizei Kempten ermittelt.

