Bauernproteste, 6000 Menschen gegen Rechtsruck und weiterhin Montagsdemos: Das Demojahr in Kempten

450 Traktoren fuhren am 8. Januar 2024 durch Kempten, um gegen die von der früheren Bundesregierung geplanten Kürzungen von Subventionen für die Landwirtschaft zu demonstrieren. Am Galgen hängende Ampeln, die vom Frontlader baumelten, läuteten damals ein besonderes Demojahr ein. Ein anderes Anliegen zog besonders viele Unterstützerinnen und Unterstützer an. Mehr als 6000 Menschen versammelten sich unter dem Motto „Gegen die Radikalisierung der AfD. Wir sind mehr – Kempten hält zamm“ im vergangenen Februar. Eine der größten Demos jemals in der Kemptener Innenstadt.

