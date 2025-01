Mit dem Ofenführerschein richtig heizen

Etwa 9000 Holzöfen gibt es laut statistischen Erhebungen in Kempten. Eine nicht unerhebliche Zahl, die Folgen für die Luftqualität in der Stadt hat, sagt Thomas Weiß, Klimaschutzmanager der Verwaltung. Deshalb beteiligt sich die Kommune erneut an der Kampagne „Richtig Heizen mit Holz“. Ziel ist es, die lokale Luftverschmutzung zu reduzieren und den Brennholzverbrauch um bis zu 30 Prozent zu senken – und das durch eine optimierte Bedienung von Holzöfen.

Für die Kampagne stellt die Stadt 120 kostenlose Gutscheine zur Verfügung, mit denen Eigentümer beziehungsweise Mieter mit Holzöfen an einer Online-Schulung teilnehmen können. Die Aktion wird ab Mittwoch, 8. Januar, im Internet freigeschaltet. Im vergangenen Jahr stieß das Angebot auf großes Interesse. „Sollte die Nachfrage gut sein, würden wir eventuell noch weitere Ofenführerscheine nachlegen“, kündigt Weiß an.

Weiß erklärt die Hintergründe des Projekts Ofenführerschein: „Holzöfen sind in vielen Haushalten eine beliebte Wärmequelle, doch sie tragen erheblich zur lokalen Luftverschmutzung bei.“ Studien würden zeigen, dass allein durch die richtige Bedienung der Öfen die Feinstaubemissionen um bis zu 50 Prozent, der CO₂-Ausstoß um bis zu 35 Prozent und die Emission organischer Schadstoffe um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Mit dem Umweltzertifikat will die Verwaltung den Menschen in Kempten zeigen, wie sie umweltbewusster und effizienter heizen können und sogar Geld sparen. Mehrere Punkte sind dabei wichtig, sagt Daniel Dollinger, Obermeister der Innung Südschwaben im Ofen- und Luftheizungsbau. Ein Beispiel: Die Luftmenge sollte über den Regler genau eingestellt werden. Wichtig ist laut Dollinger, Expertenrat einzuholen, da es verschiedene Ofen-Modelle gibt.

Die Stadt kooperiert dabei mit der digitalen Schulungsplattform www.ofenakademie.de. In einem anderthalbstündigen Kurs erklären Fachleute, wie Holzöfen effizient und umweltschonend genutzt werden. Der Kurs ist flexibel abrufbar, beinhaltet einen Abschlusstest und belohnt erfolgreiche Teilnehmer mit dem „Ofenführerschein“.

Da das Angebot im vergangenen Jahr auf großes Interesse stieß, stellt die Stadt Kempten dieses Jahr 120 Gutscheine zur Verfügung, die an Personen mit Holzöfen vergeben werden. Das erfolgt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Interessierte können ihren Gutschein ab dem 8. Januar auf www.ofenakademie.de/stadt-kempten-allgaeu anfordern. Wer unabhängig von der Gutscheinaktion teilnehmen möchte, kann den Kurs direkt auf www.ofenakademie.de absolvieren.