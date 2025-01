Seniorin attackiert Polizisten mit unbekannter Flüssigkeit

Bei einem Einsatz im Kemptener Stadtteil Sankt Mang am Samstagabend hat eine Frau eine unbekannte Flüssigkeit auf zwei Polizisten geschüttet. Wie die Beamten mitteilen, befand sich die 87-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Daher wurde die Polizei gegen 21.30 Uhr hinzugerufen.

Angriff in Kempten: Polizei stellt Flüssigkeit sicher

Die unbekannte Flüssigkeit landete vor allem auf der Dienstkleidung der beiden Polizisten. Einer von ihnen wurde jedoch an der rechten Hand getroffen. Dabei zog er sich eine oberflächliche Verletzung zu.

Die Seniorin wurde in ärztliche Behandlung übergeben. Die Polizisten stellten die Flüssigkeit sicher. Es wird noch geprüft, um welchen Stoff es sich dabei genau handelt. An der Uniform entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Beide Polizisten konnten ihren Dienst nach dem Angriff fortsetzen.

Mehr Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.