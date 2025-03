Neue Jugendkommission in Kempten gewählt: Das sind die Vertreterinnen und Vertreter

3000 Kinder und Jugendliche haben ihre Stimme abgegeben - nun ist klar, welche Kandidatinnen und Kandidaten es in die neue Jugendkommission (Juko) geschafft haben. Wählen war bis Sonntag, 2. März, in Schulen, Jugendzentren, im Jugendhaus sowie in der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings möglich. Das sind die neuen Mitglieder:

Von den Gymnasien: Jonathan Zengerle, Johannes Grotz, Noah Welsch

Von den Realschulen: Ahmad Haj Abdullah, Jakob Brinkmann

Von den Mittelschulen: Johanna Bunke, Lena Hausmann

Von den Förderschulen: Kai Finger, Ciobanas Sibel-Bela

Aus der offenen Jugendarbeit: Lynn Med, Max Plath

Von der FOS/BOS: Melissa Malkić, Johannes Lerchl

Als freie Persönlichkeiten: Nathalie Bertele, Benjamin Filgis, Nicolas Hefele, Izabella Król, Tobias Janek Heider, Maike Hangebrock

Da für die Real- und Mittelschulen nur zwei von drei verfügbaren Stellen besetzt wurden, rücken außerdem Lars Albrecht und Thomas Messe aus der freien Persönlichkeitswahl nach.

Insgesamt hat die neue Juko damit 24 Mitglieder, die für zwei Jahre im Amt sind. Aufstellen lassen konnte sich jede und jeder zwischen 14 und 27 Jahren mit Lebensmittelpunkt in Kempten.

Jugendkommission in Kempten setzt sich für lebendige Iller ein

Erstmals nahm das junge Gremium in Kempten im Jahr 2021 seine Arbeit auf. Ziel ist es, einen geschützten Raum für die Anliegen junger Menschen zu bieten, deren Interessen nach außen zu vertreten und politisch wie gesellschaftlich einzubringen.

Als erstes Projekt startete die Juko damals „Wir holen uns die Iller zurück“, das die Attraktivität des Illerdamms als Treffpunkt für Jung und Alt steigern will. Ein erster Erfolg war das Aus einer Allgemeinverfügung im Herbst 2023, die bis dato Zusammenkünfte nach 20 Uhr und das Mitbringen von Alkohol verboten hatte.

Mit einem Kunstprojekt zum Grundgesetz setzt sich die Juko außerdem aktuell ein und brachte in der Vergangenheit zum Beispiel Vorschläge zur Verbesserung der Radinfrastruktur und organisierte Podiumsdiskussionen vor Europa- und Bundestagswahl.