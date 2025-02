Mitarbeiter ertappt Sushi-Dieb in Kempten - und in Sonthofen fliegt ein Langfinger-Senior auf

Zu gleich zwei Ladendiebstählen ist es am Mittwoch in Kempten und im Oberallgäu gekommen. Wie die Polizei mitteilt, rückten die Beamten deshalb zu Einsätzen in Kempten und Sonthofen aus.

Mitarbeiter ertappt Sushi-Dieb in Kempten

Gegen 14.45 Uhr betrat ein 33-Jähriger ein Lebensmittelgeschäft in Kempten. Ein Mitarbeiter beobachtete den Mann, wie er zwei Packungen Sushi in seinen Rucksack steckte und das Geschäft verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Der Mitarbeiter lief dem Dieb nach, stellte ihn zur Rede und verständigte daraufhin die Polizei.

81-Jähriger versucht sich als Langfinger in Sonthofen

Am Mittwochabend schlug in einem Verbrauchermarkt in Sonthofen die Diebstahlsicherung an. Der Grund: Ein 81-jähriger Mann war an der Kasse vorbeigegangen, ohne zu bezahlen. Die Waren in seiner Jackentasche hatten laut Polizeibericht einen Wert im mittleren einstelligen Bereich. Die Betreiber des Ladens sprachen ein Hausverbot gegen den Mann aus.

Die Polizei leitete gegen die beiden Männer in Kempten und Sonthofen ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

