Schwerer Unfall in Kempten: Auto prallt beim Forum gegen eine Hauswand

Nahe des Einkaufszentrums „Forum Allgäu“ in Kempten hat es heute Morgen (6.1.2025) einen schweren Unfall gegeben. Ein Autofahrer kam in der Bahnhofsstraße von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto in das Gebäude der Sozialbau Kempten.

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr am Dreikönigstag. Der Mann war mit seinem Wagen in Richtung Innenstadt unterwegs, als er auf Höhe des „Forums Allgäu“ aus bislang unbekanntem Grund nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Im Anschluss krachte das Auto mit der linken Front in die Hausmauer.

Unfall heute an Dreikönig in Kempten: Auto prallt beim Forum Allgäu in eine Hauswand

Der Mann wurde vom Rettungsdienst und der Feuerwehr Kempten aus seinem Fahrzeug geborgen und ins Klinikum gebracht. Über die Schwere der Verletzungen und die Unfallursache kann die Polizei noch keine Auskünfte geben.

Die Bahnhofsstraße in Kempten ist aktuell in Richtung Süden noch gesperrt. Der Abschleppdienst ist vor Ort - die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung im Laufe des Vormittags aufgehoben wird.

Rettungsdienst und Feuerwehr kümmerten sich um den verletzten Autofahrer nach dem Unfall nahe des Forums Allgäu. Foto: Ralf Lienert