Schwerer Unfall in Kempten: Auto prallt beim Forum gegen eine Hauswand

Nahe des Einkaufszentrums „Forum Allgäu“ in Kempten hat es heute Morgen (6.1.2025) einen schweren Unfall gegeben. Ein Autofahrer kam in der Bahnhofsstraße von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto in das Gebäude der Sozialbau Kempten.

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr am Dreikönigstag. Der 74-jährige Mann war mit seinem Wagen in Richtung Innenstadt unterwegs, als er auf Höhe des „Forums Allgäu“ aus bislang unbekanntem Grund nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Im Anschluss krachte das Auto mit der linken Front in die Hausmauer.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst und der Feuerwehr Kempten aus seinem Fahrzeug geborgen und ins Klinikum gebracht. Am Mittag teilte die Polizei mit, dass der 74-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Bahnhofsstraße in Kempten war kurzzeitig in Richtung Süden gesperrt. Die Feuerwehr Kempten unterstützte mit etwa 20 Einsatzkräften bei der Absicherung der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sollen sich bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-2050 melden.

Rettungsdienst und Feuerwehr kümmerten sich um den verletzten Autofahrer nach dem Unfall nahe des Forums Allgäu. Foto: Ralf Lienert