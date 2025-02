Kurz vor der Bundestagswahl: Was bewegt die Kemptener?

Nach dem Aus der ersten Ampel-Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland finden am 23. Februar vorgezogene Neuwahlen statt. Angesichts multipler Krisen auf der Welt und zahlloser ungelöster Probleme im eigenen Land wird der Ruf nach einem echten Politikwechsel immer lauter, die Abstimmung könnte zu einer echten Schicksalswahl werden. Auch die Parteien haben das erkannt und überbieten sich im Wahlkampf mit immer neuen Forderungen und Versprechen.

AZ-Redaktion mit Stand in der Nähe des Wochenmarktes in Kempten

Doch was bewegt die Menschen in Kempten und Umgebung? Was, glauben Sie, ist notwendig, um die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen? Welche Hoffnungen, Wünsche, Erwartungen und Sorgen treiben Sie so kurz vor der Wahl um? Genau das möchte die Kemptener Lokalredaktion der Allgäuer Zeitung von Ihnen wissen und lädt Sie deshalb ein, uns Ihre Gedanken und Meinungen mitzuteilen. Dazu möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Am Mittwoch, 5. Februar, sind wir von 11 bis 13 Uhr mit einem Stand der Allgäuer Zeitung in der Nähe des Kemptener Wochenmarktes vor der Commerzbank für Sie da. Dort erwarten Sie mehrere Vertreterinnen und Vertreter der Lokalredaktion.

