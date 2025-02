„Hier ist das Leben noch einfach“: Darum wandert ein Kemptener nach Indonesien aus

Immer mehr Allgäuer zieht es ins Ausland. Weniger Bürokratie, mehr Sonne und geringere Lebenshaltungskosten sind für viele entscheidende Gründe. So auch für Andreas Schilffarth aus Kempten. Der ehemalige Unternehmer führte jahrelang ein Café in Ulm sowie ein kleines Hotel – nun zieht es ihn und seine Frau nach Indonesien. Während viele Allgäuer ihr Glück in Spanien oder Italien suchen, hat Schilffarth ein anderes Ziel: „Ich fliege seit Jahrzehnten nach Indonesien, genauer gesagt nach Lombok. Ich kenne die Insel noch aus einer Zeit, als es hier kaum Straßen gab“, erzählt der 59-Jährige.

