Doch kein Faschingsumzug in Kempten: Veranstalter hätten alles „terrorsicher machen“ müssen

Die Faschingsgilde Rottach 97 gab nun über eine Internetplattform bekannt, dass der traditionelle Faschingsumzug in Kempten dieses Jahr wider Erwarten nicht stattfindet. Der Umzug war für den 1. März angesetzt. Doch die Stadt Kempten fordere von der Faschingsgilde als Veranstalter des Umzugs nun ein gesteigertes Sicherheitskonzept, sagt Präsident der Faschingsgilde Kevin Loibl: „Das können wir so kurzfristig mit so wenigen Leuten nicht umsetzen. Deshalb müssen wir den Umzug leider absagen.“

