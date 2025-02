Stadtrat, Vorstand und Familienvater

Josef Mayr gehört zu den bekanntesten Mitbürgern in Kempten. Am Freitag feierte er seinen 75. Geburtstag. Seit 1978 gehört der gebürtige Kemptener dem Stadtrat an. Anerkannt ist er auch für sein Engagement im sozialen Bereich. „Sie sind Ansprechpartner und Ratgeber, Vermittler und Helfer. Sie leben die Bürgernähe“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle bei einem früheren Empfang im Rathaus.

