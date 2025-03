Allgäuerin berät Landtag: Was fehlt, damit Gefangene „draußen“ straffrei bleiben?

Wer ins Gefängnis geht, soll nach seiner Haft wieder Teil der Gesellschaft werden und so leben, dass er andere nicht gefährdet: Resozialisierung heißt dieses Ziel. Und Bayern muss nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts seine Regeln hierfür nachbessern. Der Landtag holt sich hierzu Rat - unter anderem von einer Expertin aus Kempten. Und die brachte ein Herzensanliegen mit nach München.

Bayern habe in den vergangenen Jahren bereits viel für die Resozialisierung von Häftlingen getan, sagt Anja Ellinger im Gespräch mit der Redaktion. Die Leiterin der Gefängnisse in Kempten und Memmingen spricht von gesunkenen Gefangenenzahlen. Es gebe Programme speziell für unterschiedliche Typen von Straftaten - etwa Gewalt oder Sucht; außerdem können Berufsausbildungen absolviert und Schulabschlüsse nachgeholt werden. Sogar ein Studium in Haft sei möglich, zudem Sprachkurse und Bewerbungstrainings. „Wer mitmacht, hat gute Chancen auf ein straffreies Leben in Freiheit.“

Die seit Corona niedrige Auslastung bayerischer Gefängnisse - in Kempten waren zuletzt 250 von 338 Plätzen belegt - sieht sie als Indiz, dass Resozialisierung funktioniert. Die Situation sei jedenfalls eine bessere, als es die Verunsicherung durch Attentate vermuten lasse. Dennoch: In entscheidenden Punkten herrsche im Strafvollzug Verbesserungsbedarf.

Anja Ellinger leitet die Gefängnisse Kempten und Memmingen - nun berät sie den Landtag

Der Gesetzentwurf, zu dem Ellinger nun Stellung nahm, erhebe vor allem bisherige Verwaltungsvorschriften auf Gesetzesrang. Der Schwerpunkt tatsächlicher Veränderungen liege in höheren Arbeitslöhnen für Gefangene. Sie sollen künftig für durchschnittlich anspruchsvolle Aufgaben 3,18 statt 1,91 Euro pro Stunde erhalten. Dass Gefangene im Gefängnis arbeiten, ziele ebenfalls auf ein straffreies Leben nach der Haft, erklärt Ellinger: Die Männer und Frauen erleben, dass sie etwas bewirken und auf rechtmäßigem Weg Geld verdienen können, und gewinnen dabei an Selbstbewusstsein. Ein willkommener Nebeneffekt: „Wer arbeitet, sägt nicht am Gitter“, heiße es um Vollzug.

Ellinger fürchtet aber einen Nachteil durch die Erhöhung: Sie könnte dazu führen, dass es künftig noch schwieriger wird, Unternehmen für Aufträge zu gewinnen. Schon jetzt gebe es eine Warteliste mit Gefangenen, die arbeiten wollen. Werden es weniger, die etwas verdienen, steige das Risiko von Darlehen unter den Gefangenen, was zu Spannungen führen könne. Schulden würden in Haft im schlimmsten Falle mit Gewalt eingefordert oder durch sexuelle Gefälligkeiten abbezahlt.

Lieber wäre es Ellinger daher, wenn statt einer Lohnerhöhung die Regeln für „Freistellungstage“ deutlicher erweitert würden: Wer zwei Monate am Stück arbeitet, darf bisher einen Tag früher aus der Haft. Künftig sollen es zwei sein, Ellinger wünscht sich mehr: Das Instrument koste die Unternehmen nichts, spare Steuergeld und wirke mit Belohnung statt Bestrafung. Doch der gesetzliche Rahmen ist eng, weil sich hier Bundes- und Landesrecht in die Quere kommen.

Resozialisierung: Was braucht es, damit Straffällige in Freiheit nichts mehr anstellen?

Ellinger war als eine von acht Sachverständigen vom Landtags-Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration um eine Einschätzung zum neuen Regelwerk gebeten worden. Vorgeschlagen habe sie der Kemptener Abgeordnete Alexander Hold (Freie Wähler). Für sie war es das erste Mal. „Eine große Ehre“, sagt sie. Die Gelegenheit nutzte Ellinger, um ein Thema vorzubringen, das ihr schon länger am Herzen liegt.

Psychiatrische Krankheiten und Kriminalität: In Haft braucht es mehr Hilfe

Der größte und drängendste Verbesserungsbedarf für eine erfolgreiche Resozialisierung besteht ihrer Ansicht nach in der Versorgung psychisch Kranker in Haft. Seit einer Gesetzesänderung seien Gefängnisse vermehrt mit Insassen konfrontiert, die bislang in Bezirkskrankenhäusern (BKH) untergebracht worden wären. Doch in Haft könne man diesen Menschen nicht gerecht werden (wir berichteten). Ein BKH verfüge zudem über ein spezifischeres Entlassungsmanagement, Patienten wechseln dort beispielsweise zunächst in ein Betreutes Wohnen.

Vor allem sei das bei Häftlingen mit Schizophrenie relevant: Sie fühlten sich grundlos bedroht, was ein großes Risiko sein kann. Gleichzeitig ist es Teil der Krankheit, dass sie sich nicht als krank empfinden. Hier wünscht sich Ellinger mehr Möglichkeiten für eine Zwangsbehandlung. „Meine größte Angst ist, dass wir einem Gefangenen nicht gerecht werden können, ihn entlassen und dann passiert etwas“, sagt sie. Bei ihrer Stellungnahme in München habe sie das angesprochen. Nun hofft Ellinger, dass diese Botschaft etwas bewirkt.