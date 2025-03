Jetzt steht fest, wann KFC in Kempten eröffnet

Seit Monaten entsteht an der nördlichen Ecke des Toom-Parkplatzes in Kempten der Neubau für ein Schnellrestaurant der Kette Kentucky Fried Chicken. Bislang war unklar, wann dort Gäste erstmals Pizza, frittierte Hähnchenteile und Pommes essen können. Jetzt steht laut einem Sprecher ein Datum fest, wie er auf Nachfrage der Redaktion mitteilt: Mitte April soll es losgehen. Am Neubau ist bereits zu erkennen, dass die Arbeiten kurz vor dem Abschluss stehen.

Mutterkonzern von KFC Kempten betreibt mehr als 41.000 Häuser in über 125 Ländern

KFC geht zurück auf Firmengründer Harland D. Sanders. Im Jahr 1930 eröffnete er sein erstes Restaurant. Der Mutterkonzern „Yum! Brands“ in Louisville, Kentucky, betreibt mehr als 41.000 Häuser in über 125 Ländern.