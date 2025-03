Es dauert nicht mehr lange: Eröffnungstermin von KFC in Kempten steht fest

Seit Monaten entsteht an der nördlichen Ecke des Toom-Parkplatzes in Kempten der Neubau für ein Schnellrestaurant der Kette Kentucky Fried Chicken. Bislang war unklar, wann dort Gäste erstmals Burger, frittierte Hähnchenteile und Pommes essen können.

Jetzt steht laut einem Sprecher ein Datum fest, wie er auf Nachfrage der Redaktion mitteilt: Mitte April soll es losgehen. Am Neubau ist bereits zu erkennen, dass die Arbeiten kurz vor dem Abschluss stehen.

Ursprünglich war der Winter als Eröffnungszeitraum angepeilt - damit überschreiten die Verantwortlichen das Ziel nur um wenige Wochen.

Neuer KFC eröffnet schon bald in Kempten - das sind die Öffnungszeiten

Betreiber des neuen Schnellrestaurants in der Ulmer Straße in Kempten ist übrigens Abraham Bulun, der unter anderem auch die KFC-Niederlassung in Memmingen leitet. Vor allem aber liegen seine weiteren Filialen in Baden-Württemberg und in der Schweiz.

Das neue Fastfood-Restaurant soll künftig täglich von 11 bis 23 Uhr, an Frei- und Samstagen sogar bis 1 Uhr in der Nacht geöffnet haben. Es wird zudem über eine Drive-In-Spur verfügen, sodass Kundinnen und Kunden aus ihrem Auto Bestellungen aufgeben und Essen abholen können.

Mutterkonzern von KFC Kempten betreibt mehr als 41.000 Häuser in über 125 Ländern

KFC geht zurück auf Firmengründer Harland D. Sanders. Im Jahr 1930 eröffnete er sein erstes Restaurant. Der Mutterkonzern „Yum! Brands“ in Louisville, Kentucky, betreibt mehr als 41.000 Häuser in über 125 Ländern. Das Rezept für die Geflügelgerichte gilt als eines der bestgehüteten Industriegeheimnisse.

Seit 1968 ist KFC in Deutschland vertreten. Bundesweit gibt es etwa 200 Restaurants der Fastfood-Kette. "Wir sehen im Allgäu durchaus Potenzial für weitere Niederlassungen und evaluieren kontinuierlich mögliche Standorte", schrieb die Presseabteilung des Unternehmens kürzlich.

Das KFC-Restaurant in Memmingen hatte erst im Juli 2023 geöffnet. Damals standen die Gäste zur Eröffnung Schlange.