Berauschender „Tradimix“: Unterbiberger Hofmusik kombiniert Volksmusik, Folk und Jazz

So ausgelassen stimmungsvoll kann‘s im sommerlichen Allgäu beim Konzert unter freiem Himmel zugehen! Eine südlich laue Vollmondnacht bricht an, als im Oberdorfer Bahnhofsgarten der IG OMa die Unterbiberger Hofmusikanten ihren wirblig gespielten Gästen ein beruhigendes „Guten Abend, gut‘ Nacht, mit Rosen bedacht …“ zublasen: In Stereo, klug mit zwei Trompeten schon auf den Wegen zum Ausgang hin, damit kein Gast auf die Idee komme, noch ‘ne Zugabe zu fordern … Deren drei sind schon vorbei. Und die zwei Stunden Tradimix – so die kürzeste Bezeichnung für diese Neue Volksmusik aus Bayern, ein Mix aus Alpenländischem, Welt-Folklore und Jazz – vergingen wie im Flug.

