Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Konzert im Bahnhof der IG Oma in Oberdorf: Unterbiberger Hofmusik spielt unter freiem Himmel groß auf

Open-Air der Extraklasse

Berauschender „Tradimix“: Unterbiberger Hofmusik kombiniert Volksmusik, Folk und Jazz

Was für ein ausgelassenenes Sommerkonzert: Die Unterbiberger Hofmusik zieht im Bahnhofsgarten in Oberdorf alle musikalischen Register.
Von Rainer Schmid
    • |
    • |
    • |
    Unterbiberger Hofmusik bei der IGOma im Bahnhof Oberdorf
    Unterbiberger Hofmusik bei der IGOma im Bahnhof Oberdorf Foto: Rainer Schmid

    So ausgelassen stimmungsvoll kann‘s im sommerlichen Allgäu beim Konzert unter freiem Himmel zugehen! Eine südlich laue Vollmondnacht bricht an, als im Oberdorfer Bahnhofsgarten der IG OMa die Unterbiberger Hofmusikanten ihren wirblig gespielten Gästen ein beruhigendes „Guten Abend, gut‘ Nacht, mit Rosen bedacht …“ zublasen: In Stereo, klug mit zwei Trompeten schon auf den Wegen zum Ausgang hin, damit kein Gast auf die Idee komme, noch ‘ne Zugabe zu fordern … Deren drei sind schon vorbei. Und die zwei Stunden Tradimix – so die kürzeste Bezeichnung für diese Neue Volksmusik aus Bayern, ein Mix aus Alpenländischem, Welt-Folklore und Jazz – vergingen wie im Flug.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden