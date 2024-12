Schaurig-Schönes mit der Kult-Band „Tiger Lillies“

Wer zu den „Tiger Lillies“ auf ein Konzert geht, der weiß in der Regel, was ihn erwartet: schaurig-schöne Lieder, manchmal morbid und zumeist bissig-ironisch und makaber. Das britische Trio um den Akkordeon spielenden Sänger Martyn Jacques entführte das Kemptener Publikum bereits zum zweiten Mal in ihre Cabaret-Welt á la Kurt Weill und Bert Brecht. Frontmann Jacques erzählt die irrsten Geschichten mit seiner Falsett-Stimme, Adrian Stout lässt die Säge klingen, das Theremin wimmern und den Bass stampfen, Budi Butenop zaubert mit einer unglaublichen Komik ein Schlagzeug-Solo auf die Bühne, das das Publikum nur staunen lässt. Am Ende gibt‘s für die drei Herren in ihren schrägen Anzügen und gruselig geschminkten Gesichtern zu Recht Applaus im Stehen.

