Was ist wirklich wertvoll im Leben? 20 Künstler geben Auskunft in einer Ausstellung in Kempten

Was ist wertvoll in meinem Leben? Welche Werte sind überhaupt wichtig? 20 Künstlerinnen und Künstler aus dem gesamten Allgäu gehen diesen ungegenständlichen Fragen nach und versuchen sie in Bildern, Skulpturen und Objekten zu beantworten. Wertvoll können ein „langgehegter materieller Wunsch, ein geliebtes Erinnerungsstück, hochwertige Ausrüstung, Visionen, Erfahrungen oder einfach nur Zeit für die eigene Leidenschaft sein“, heißt es in der Ankündigung der Ausstellung „WERTvoll“ der Künstlervereinigung K-art-on. Festmitglieder, Neuzugänge und Gastkünstler zeigen zwei Wochen lang im Hofgartensaal der Kemptener Residenz in Gemälden, Keramik-, Textil- und Metallarbeiten, wie vielfältig und engagiert sie das Thema anpacken.

