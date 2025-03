Kunstakademie Allgäu: 80 Profi-Künstler geben ihr Wissen in über 100 Kursen weiter

109 Kurse umfasst das neue Programm der Kunstakademie Allgäu. Die mehrtägigen Workshops finden in den Räumen einer ehemaligen Weberei in Hochgreut statt. Los geht es mit einem Mixed-Media-Kurs am 28. März: Bettina Reichert aus Kell am See (bei Trier) lädt zum Arbeiten mit Wachs, Asche und Pigment ein. Am ersten April-Wochenende möchte dann der Münchner Künstler Christian Eckler die Faszination des „reduzierten Aquarells“ aufzeigen.

