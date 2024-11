Lauben sponsert Bus zum Hallenbad Obergünzburg

Seit Jahren ist das Hallenbad Lauben sanierungsbedürftig - eine Lösung in absehbarer Zeit ist nach wie vor nicht in Sicht. Die Gemeinde hat deshalb nun ein Alternativangebot für ihre Bürgerinnen und Bürger auf die Beine gestellt. Auch Menschen in Dietmannsried profitieren.

Vor allem aus zwei Gründen ist das Bad vor Ort für Bürgermeister Mathias Pfuhl wichtig: einerseits für den schulischen Schwimmunterricht. Andererseits für Menschen in der Gemeinde, die mangels eigenem Auto nicht mobil sind. Derzeit besuche eine dritte Klasse der Laubener Schule das Cambomare in Kempten. Und für alle anderen Schwimmwilligen bietet die Gemeinde nun einen Busshuttle ins Hallenbad Obergünzburg.

Gratis Busfahrt ins Hallenbad Obergünzburg

Das dortige 25-Meter-Becken sei sogar größer als das Laubener. Die Busfahrt ist gratis, den Eintritt von 4 Euro (Erwachsene) beziehungsweise 2,50 Euro (Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre) bezahlt jeder vor Ort.

Wie berichtet, sind im Laubener Bad Sanierungen beispielsweise von Becken, Sanitärräumen und etwa Technik nötig. Eine Kostenschätzung erwartet 1,5 Millionen Euro - zu viel für die Gemeinde, um das Projekt finanziell alleine zu stemmen, sagt Pfuhl. Ein Zuschuss über Schulförderprogramme brachte keinen Erfolg, dafür müssten regelmäßig 40 Schulklassen dort unterrichtet werden. Ein anderes Förderprogramm erfordert ein aufwendiges Antragsverfahren, heuer sei das nicht mehr umsetzbar gewesen, sagt Pfuhl. Wie es in dem Programm 2025 weitergeht, dazu gebe es noch keine Informationen. Pfuhl hofft, dass ab Dezember oder Januar dazu mehr Klarheit herrscht.

Bürgermeister hat keinen Plan B

Sollte sich herausstellen, dass es keine Zuschüsse für eine Sanierung des Laubener Hallenbades gibt, gibt es keinen Plan B: „Entweder es funktioniert, oder wir haben kein Bad mehr“, sagt Pfuhl, der sich selbst als großer Befürworter des Bades bezeichnet, das naturgemäß immer ein Minusgeschäft sei. Angesichts anstehender Pflichtaufgaben der Gemeinde seien die Möglichkeiten aber begrenzt.

Warum die erste Busfahrt nach Obergünzburg ins Wasser fiel

Wer trotzdem auch in der aktuellen Hallensaison schwimmen will, kann den Busservice der Gemeinde nutzen. Anmeldungen sind per Mail an gemeinde@lauben.de zu schicken. Die Abfahrtszeiten in Lauben (am Sportplatz im Moos) jeweils dienstags: 26. November, 15.30 Uhr; 3. Dezember 18 Uhr; 10. Dezember 15.30 Uhr; 17. Dezember 18 Uhr. An der Grund- und Mittelschule Dietmannsried hält der Bus jeweils etwa fünf Minuten nach Abfahrt in Lauben. Die Gemeinden teilen sich die Unkosten, um das Angebot für ihre Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. Die Rückfahrt beginnt nach knapp zwei Stunden um 17.45 Uhr beziehungsweise an Tagen mit späterer Hinfahrt um 20.15 Uhr. Der erste Termin am 19. November fiel laut Pfuhl mangels Anmeldungen aus.