„Ich möchte für faire Chancen kämpfen“ - Kemptenerin bringt junge Menschen in Ausbildung

Junge Menschen in Ausbildung bringen, die ansonsten in Hilfs-Jobs mit schlechter Bezahlung und ohne Aufstiegschancen feststecken würden - das ist das Ziel von Lena Kersten. Um das zu erreichen, gründete die 31-Jährige im vergangenen Jahr das Social-Start-Up „Hands on Future“. Das Unternehmen steckt aktuell noch in den Kinderschuhen. Spätestens im Sommer 2026 soll es sich selbst finanzieren, sagt Kersten.

Insbesondere Mittelschulabgängern möchte Kersten neue Chancen bieten

Ursprünglich stammt die gelernte Diät-Assistentin und studierte Berufsschullehrerin aus dem Nördlinger Rieß. Als Arbeitertochter vom Lande sei für sie nicht vorgesehen gewesen, zu studieren: „Es war schwer für mich, da meinen eigenen Weg zu finden.“ Während der Pandemie arbeitete Kersten in einem Berufsübergangssystem für junge Menschen: „Diese berufliche und meine eigene private Erfahrung motivieren mich besonders.“ Deutschland hat laut Statistischem Bundesamt eine Jugenderwerbslosigkeit von nur knapp sieben Prozent. Zwar arbeiten die meisten jungen Menschen, aber 2,9 Millionen von ihnen bis zum Alter von 29 haben keinen Berufs- oder Ausbildungsabschluss. „Die arbeiten irgendwas, aber das sind wahrscheinlich Hilfs-Jobs mit schlechter Bezahlung und ohne Aufstiegschancen“, erklärt Kersten. Diese Menschen, laut der 31-Jährigen häufig Mittelschulabgänger, möchte sie mit „Hands on Future“ auf dem Weg zu einem Berufs- und Ausbildungsabschluss begleiten.

Eine individuelle Lösung für jedes einzelne Unternehmen

Dafür bietet sie Unternehmen mit Ausbildungsprogramm eine auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Strategie an, um mehr Auszubildende zu gewinnen und diese zu halten: „Zum Beispiel erfrage ich, ob die Einstellungskriterien sinnvoll gewählt oder gute Noten in manchen Fächern ein Muss sind.“ Mitarbeitende, die für Azubis verantwortlich sind, möchte Kersten in Workshops im Umgang mit neuen und älteren Azubis schulen: „Soft Skills werden gerade bei dieser Zielgruppe immer wichtiger. Kommunikationskompetenz, emotionale Intelligenz oder kulturelle Kompetenz.“

Durch diese Bildungs- und Beratungsangebote für Unternehmen finanziert Kersten ihre Arbeit. Je nachdem, wie zufrieden Kerstens Kunden sind, können sie zusätzlich einen freiwilligen Preisaufschlag zahlen. Diese Zuschläge sollen schließlich kostenlose Workshops für junge Menschen ohne Berufsabschluss finanzieren, sagt Kersten: „Da liegt mein Fokus dann auf Persönlichkeitsentwicklung oder Potenzial- und Ressourcenanalyse. Dass sie nach dem Workshop wissen, was sie machen und erreichen können.“ Es gehe aber auch darum, den jungen Menschen eine nicht-betriebliche Ansprechperson zu geben.

Kerstens größte Motivation ist der Kampf gegen Chancenungleichheit

Von Ausbildungsbetrieben bekommt Kersten viel positive Rückmeldung: „Die sind total interessiert, neugierig und vor allem dankbar, dass ihnen jemand zuhört.“ Den Betrieben würden nicht nur potenzielle Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungsplätze fehlen, sondern auch der richtige Kommunikationsweg: „Die sagen mir, dass sie nicht wissen, wie sie die jungen Leute überhaupt erreichen sollen. Da kann ich helfen.“

Kerstens Wunsch ist, ein Ausbildungsnetzwerk im Allgäu zu schaffen, das auch Vorbild für andere Regionen sein kann. Für ihr Wohlbefinden sei es zwar nicht förderlich, sich jeden Tag mit Chancenungleichheit zu beschäftigen und frustrierend, damit rechnen zu müssen, dass ihr Projekt vermutlich am Geld scheitert, sagt die 31-Jährige: „Aber gerade dann, wenn mir alles zu viel ist und mich alles ankotzt, dann ist es meine größte Motivation, meinen Teil dazu beizutragen, womöglich ein Stück der Chancenungleichheit in Deutschland auszugleichen.“