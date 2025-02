Die letzten Schüler ihrer Art: So erleben Jugendliche den besonderen Abi-Jahrgang in 2025

Abitur nicht bestanden. Das ist wohl eine der schlimmsten Nachrichten, die Schülerinnen und Schüler erhalten können. Damit Wiederholer aber auch in diesem Jahr eine Chance haben, gibt es in Bayern das sogenannte Auffangnetz. Denn während im kommenden Jahr erstmals die Prüfungen nach dem wieder eingeführten G9 stattfinden, endete das G8 bereits und somit fehlt heuer ein regulärer Jahrgang. Um trotzdem zum Schulabschluss zu kommen, fahren junge Erwachsene teils weite Strecken an eins von drei Gymnasien in Kempten und dem Oberallgäu. Gespräche mit den Letzten ihrer Art, die teils um Motivation ringen und sich in ihrem neuen Umfeld doch gefunden haben.

