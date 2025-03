Männer prügeln sich nach Ski-Ausflug in Kempten

Nach einem Ski-Ausflug ist ein Streit in Kempten eskaliert. Wie die Polizei berichtet, kam es bei der Rückreise nach einer Skitagesreise kam es im Bus zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 45-Jährigen und weiteren Fahrgästen.

Mann leistet Widerstand nach Faustschlag in Kempten

An einer Haltestelle in Kempten wurde die Stimmung immer hitziger, woraufhin der 45-Jährige von einem anderen Mitreisenden mit der Faust in das Gesicht geschlagen wurde. Hierdurch erlitt der 45-Jährige eine Kopfplatzwunde. Als die Polizei eintraf, zeigte sich der Verletzte jedoch derart aggressiv und unbelehrbar, dass er gefesselt werden musste. Auch dagegen wehrte sich der Mann massiv. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten mehrfach.

Mann kassiert Faustschlag - wird dann aber auch angezeigt

Die Polizei nahm dem Mann Blut ab und nahm ihn daraufhin aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die Person, die den Mann geschlagen hat, und wiederum ein Strafverfahren gegen ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

