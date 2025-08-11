Märchensommer Allgäu 2025 Trotz viel Regens: 12.000 kleine und große Besucher erleben „Schneewittchen – neu verzwergt!“

Regen vermasselt besseres Ergebnis: Der Märchensommer musste von der Freilichtbühne Burghalde oft ins Stadttheater Kempten ausweichen. 2500 Gäste weniger als beim „Dschungelbuch“