Trotz viel Regens: 12.000 kleine und große Besucher erleben „Schneewittchen – neu verzwergt!“

12.000 kleine und große Besucher sahen beim diesjährigen „Märchensommer Allgäu“ das Stück „Schneewittchen – neu verzwergt!“ Damit zeigt sich Theaterdirektorin Silvia Armbruster sehr zufrieden. Dass die ersten drei Spielwochenenden verregnet waren, habe jedoch weniger Besucher als im Vorjahr mobilisiert. 2024 erlebten 14.400 Gäste den Klassiker „Das Dschungelbuch“. Die Schneewittchen-Produktion knüpft mit den Besucherzahlen an das Stück „Die kleine Meerjungfrau“ von 2023 an, das ebenfalls 12.000 Besucher sahen. „Das Vertrauen in den Charme unserer Inszenierungen ist groß – wie die Vorfreude auf die fantasievollen Kostüme und die neuen Ohrwürmer jeder neuen Geschichte. Das macht den Märchensommer aus und schafft eine besondere Verbindung mit unserem Publikum“, sagt Silvia Armbruster.
Märchensommer Allgäu 2025
