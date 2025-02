Kemptener bedroht Fußball-Kommentator mit dem Tode

Das dramatische Ausscheiden der Nationalelf bei der Europameisterschaft gegen Spanien hat im Sommer viele Fußball-Fans aufgewühlt. Doch einen 49-jährigen Kemptener brachte der Kommentator der Partie derart in Rage, dass er den Sportreporter mit dem Tode bedrohte.

Jetzt musste er sich vor dem Amtsgericht Kempten verantworten. Angeklagt war der Mann wegen Störung des öffentlichen Friedens durch das Androhen von Straftaten. Er muss nun eine Geldstrafe von 2400 Euro zahlen.

Kemptener schimpft: „Wie kann man so gegen Deutschland kommentieren?“

Der 49-Jährige hatte an dem Sommerabend im Juli schon vor dem Spiel angefangen, mit Freunden Bier zu trinken, bevor er zum Anpfiff nach Hause ging, um das EM-Viertelfinale zu verfolgen. Im Laufe des Spiels, das nach dramatischem Spielverlauf mit dem späten Siegtreffer Spaniens in der Verlängerung endete, zog der Kommentator des Spiels den Zorn des Kempteners auf sich.

Diese Wut entlud sich nach Abpfiff in einer E-Mail, die der 49-Jährige an den Fernsehsender versandte: „Wenn mir der Penner über den Weg Iäuft, erschieß ich ihn“, schrieb der Angeklagte über den Sportjournalisten. „Wie kann man so gegen Deutschland kommentieren!“ Es folgten weitere Beleidigungen sowie Symbole (Emojis) für ausgestreckte Mittelfinger und wütende Gesichter.

Die Nachricht landete in einem Postfach des Senders und schließlich bei dem betroffenen Reporter. Die Ermittlungsbehörden nahmen ihre Arbeit auf. Wenige Monate später erhielt der 49-Jährige einen Strafbefehl, gegen den er Einspruch einlegte. Deswegen wurde der Vorfall jetzt am Amtsgericht verhandelt.

Verteidiger: Aus einer „Bierlaune“ heraus gehandelt

Sein Mandant habe aus einer „Bierlaune“ heraus gehandelt und nicht über die Konsequenzen nachgedacht, erklärte der Verteidiger zum Prozessauftakt. Das ließ Richter Sebastian Kühn nicht als Ausrede gelten. „Sie wollen ja auch nicht, dass jemand ankündigt, Sie umzubringen“, richtete er sich an den Angeklagten und fragte den Kemptener, ob er sich inzwischen bei dem Kommentator entschuldigt habe. Das verneinte der 49-Jährige: Er habe die E-Mail-Adresse nicht gehabt.

„Es war sehr dämlich von mir“, sagte der Angeklagte. Er habe im Laufe des Nachmittags fünf bis sechs Biere getrunken - und dann das Spiel verfolgt. „Ich schaue normalerweise gar kein Fußball - aber es war Europameisterschaft.“

Der Staatsanwalt machte deutlich, dass der 49-Jährige nicht mit einer milderen Strafe rechnen könne, weil er zum Zeitpunkt der Drohung noch im Besitz eines Waffenscheines war, auch wenn er diesen inzwischen abgegeben hat. Daraufhin zog der Angeklagte nach Rücksprache mit seinem Verteidiger den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück und akzeptierte die Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro (40 Tagessätze).

