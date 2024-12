So viel Geld kosten die Folgen des Klimawandels in Kempten

Marode Straßen, Überschwemmungen wegen Starkregen und insgesamt steigende Kosten in mehreren Bereichen: All das führt dazu, dass das Kemptener Bauamt für 2025 voraussichtlich etwa 1,8 Millionen Euro mehr benötigen wird als in diesem Jahr. Markus Wiedemann, Leiter des Amtes für Tiefbau und Verkehr, erläuterte im Finanzausschuss, warum es kaum möglich ist, an mehreren Stellen über Einsparungen zu diskutieren. Er und Baureferat-Leiter Tim Koemstedt betonten allerdings, dass in einem Bereich durchaus gekürzt werde: Bei der Anschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen sollen insgesamt 390.000 Euro im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz im Haushalt eingespart werden.

