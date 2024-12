Neuerungen bei den Kinderärzten in Kempten: Das ändert sich für Patienten

Vor 40 Jahren startete Dr. Thomas Potthast seine medizinische Karriere als Kinderarzt bei Dr. Felder am Klinikum Kempten. 1993 trat er in die Praxis von Dr. Rolf Kappes am Hildegardplatz ein und begleitet inzwischen die Kinder seiner ersten Patienten: „Dabei bekommt man das Gefühl, dass hier Vertrauen gewachsen ist.“ Doch damit ist jetzt Schluss, Thomas Potthast zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück. Sein Kollege Dr. Dietrich Grunert gibt seine Zulassung an Dr. Mariella Becker und Melanie Römer weiter, bleibt aber noch für zwei Tage in der Woche in der Praxis tätig.

