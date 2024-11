Gehen oder Bleiben? Ohne besseren ÖPNV zieht es junge Leute aus dem Oberallgäu

Den Einfluss von Jugendlichen, die auf dem Land leben, stärken und herausfinden, welche Möglichkeiten, mitzugestalten, am besten funktionieren. Das war das Ziel des Forschungsprojekts „Jul@“. Micha Jung und Thomas Miller sprachen und arbeiteten dafür mit vielen jungen Leuten aus dem Oberallgäu und dem Ostallgäu. Nun liegen die Ergebnisse vor: Ob Jugendliche mitgestalten und auf dem Land bleiben wollen, hängt mitunter vom Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) ab.

Die Hochschule Kempten kooperierte bei dem Forschungsprojekt mit der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven. Dort, im Landkreis Friesland, gingen Forscher den gleichen Fragen nach wie im Oberallgäu und Ostallgäu. Vier Jahre lief das Projekt. Dazu gehörten Fachveranstaltungen, aber auch Formate wie „Die lange Nacht der Demokratie“ in Marktoberdorf oder „Politik zum Nachtisch“, wobei sich Jugendliche während einer digitalen Schulstunde mit jungen Politikern aus der Region austauschen konnten.

Mitgestalten in Altusried, Haldenwang und Wildpoldsried

Zudem wählten Jung und Miller drei Gemeinden im Oberallgäu aus, in denen sie mit jungen Menschen konkret an Mitgestaltungsmöglichkeiten arbeiteten: Altusried, Haldenwang und Wildpoldsried. Vor Ort sprachen die Forscher auch Jugendliche auf der Straße an und fragten nach deren Sicht auf ihr Leben auf dem Land.

Obwohl klar wurde, dass man mit keinem Angebot alle Jugendlichen gleichermaßen erreichen kann, arbeiteten die Forscher vier Faktoren heraus, die für die Motivation Jugendlicher, in ihrem Lebensumfeld mitzugestalten, entscheidend sind: Individuelle Verortung, Mobilität, Räume und Beziehungen. Was heißt das konkret?

Wer mitgestalten will, ist auf dem Land abhängig vom ÖPNV

Wer in seinem Umfeld mitgestaltet und aktiv wird, wird auch sichtbar für andere, erklärten die Forscher. Das könne das Zugehörigkeitsgefühl stärken, aber auch ein Hemmnis sein - etwa, wenn Konsequenzen befürchtet werden, die auf die eigene Familie zurückfallen. Eine Jugendliche sagte in einem der Gespräche: „Dann glaube ich, kann es ganz schnell passieren, dass es dann heißt: Wir sind die aus dem Hause oder so. Dann bist du ganz schnell irgendwie aus der Gemeinschaft draußen.“

Bei der Mobilität war die Unzuverlässigkeit des ÖPNV ein großes Thema für die jungen Menschen. „Also die Probleme sind, dass der Bus immer sehr spät kommt. Vor allem im Winter“, zitierten die Forscher einen Jugendlichen. Habe der Bus da eine Viertelstunde Verspätung, brauche er gar nicht mehr einsteigen, weil er seine Ausbildungsstelle dann nicht mehr rechtzeitig erreiche.

Haldenwang: Treffpunkt muss Neubaugebiet weichen

ÖPNV-Verbindungen seien also relevant für die Jugendlichen, um überhaupt aktiv und sichtbar werden zu können. Voraussetzung aber sei, dass Verbindungen zu den „richtigen“ Orten bestehen. Ausbildungsstellen oder Treffpunkte etwa. Diese Treffpunkte und deren Anerkennung spielen ebenfalls eine große Rolle.

Über den Rodelhang in Haldenwang-Börwang, der teilweise dem neuen Wohngebiet „Beim Mühlenbauer“ weichen musste, sagte eine Jugendliche im Gespräch: „Das war das von uns, was wir geliebt haben. Und da wurde jetzt einfach ein Neubaugebiet hingebaut, da hat man uns gefühlt auch nicht gefragt. Und das fanden wir halt alle sehr scheiße.“ Ein anderes Mädchen sagte zu einer Jugendkonferenz, die parallel zu den Planungen stattfand: „Und dann kommt dann auf einmal so eine Jugendkonferenz, das verwirrt einen irgendwie auch ein bisschen. Auf einmal sind die Jugendlichen so wichtig.“

Ohne Kontakte keine Mitgestaltung

Um nicht von vornherein von Mitgestaltung ausgeschlossen zu sein, seien Kontakte wichtig, stellten Jung und Miller fest. Diese seien aber entweder sehr stark vom Zufall geprägt - oder die entsprechenden Ansprechpersonen seien den Jugendlichen gar nicht bekannt. Umgekehrt seien persönliche Kontakte wichtig, damit Jugendliche praktische und letztlich auch politische Unterstützung erhalten, wenn sie mitgestalten wollen.

Prof. Dr. Patricia Pfeil, Projektleiterin von „Jul@“an der Kemptener Hochschule, betonte, dass die Beteiligung von Jugendlichen kein Selbstläufer sei. An Entscheidungsträger in Behörden und Institutionen gerichtet sagte sie: „Es reicht nicht, einmal etwas zu tun.“

Das ist in den Gemeinden passiert

Altusried: Jugendliche gründeten mit der Unterstützung des ehemaligen Gemeinderats Matthias Brack und der zweiten Bürgermeisterin Dr. Eva Wirthensohn ein Jugendparlament. Die Wahl fand im Juni 2023 statt. Seither tagt das neunköpfige Gremium regelmäßig.

Haldenwang: Ingo Schubert, Jugendbeauftragter der Gemeinde, organisierte eine Jugendkonferenz im Sportzentrum, bei der die Teilnehmenden ihre Ideen und Wünsche einbringen konnten. Mehr Ausgehmöglichkeiten und einen öffentlichen Treffpunkt nannten die Mädchen und Buben häufig. 2023 nahm Jugendpflegerin Tamara Tausend ihre Arbeit auf. Sie ist auch für die Gemeinde Betzigau zuständig.

Wildpoldsried: Eine Gruppe Jugendlicher entwickelte Freizeitangebote für andere Kinder und Jugendliche – außerhalb von Schule und Vereinen. 17 Jugendliche absolvierten eine Ausbildung zum Jugendleiter beim Kreisjugendring: Sie dürfen seither Jugendgruppen zu leiten.