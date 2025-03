Exotische Instrumente, quirlige Klänge: So war das Meisterkonzert in Kempten

Was für eine Schau! Wie eine Welle bewegen sich vier Menschen hin und her an ihren edel-hölzernen Stäben verschiedener Länge. Daher kommt der Name, den sie sich gemeinsam gegeben haben: „The Wave Quartet“. Das dunkelbraune Meer aus Klangstäben setzt sich zusammen aus vier Marimbas, die Attraktion des fünften Meisterkonzerts der Saison im vollbesetzten Stadttheater. Den restlichen Bühnenraum füllen die Musiker und Musikerinnen der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, federnd dirigiert von Ariane Matiakh.

