Mit Herzblut gegen sexualisierte Gewalt: Petra von Sigriz prägt seit 30 Jahren Fachberatungsstelle in Kempten

Petra von Sigriz hilft Menschen jeden Alters, sich gegen sexualisierte Gewalt zu wehren. Das macht sie schon so lange, dass die Schülerinnen und Schüler, die sie einst begleitete, ihr als Erwachsene wieder begegnen. Bei einem Elternabend habe sie jüngst ein Vater angesprochen, der als Kind an einem ihrer Workshops teilgenommen hatte, und gefragt: „Können Sie immer noch so laut schreien?“ Seit 30 Jahren arbeitet die heute 64-Jährige in der Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Kempten.

Mit fester, lauter Stimme zu sagen, dass man etwas nicht will, kostet Überwindung. Deshalb übt von Sigriz das schon mit Kindergarten-Kindern in Präventionsworkshops. Die bietet das Team mit Susanne Seidel, Antje Weinreich und Isabelle Barnsteiner nicht nur in Kempten, sondern auch in den Landkreisen Oberallgäu und Lindau an.

Sexualisierte Gewalt: Präventionskonzept fürs Allgäu

Im Dezember 1994 startete von Sigriz mit Illona Braukmann und Ingrid Romanesen die Fachberatungsstelle der AWO unter dem Namen „Frauennotruf“. Von Sigriz kam da frisch vom Sonderpädagogik-Studium. „Ich hatte keine Ahnung von dem Thema“, sagt sie. Die Erfahrene des Trios war Braukmann, die die Elternabende initiierte und mit ihren beiden Kolleginnen das Präventionskonzept entwickelte.

Vor vielen Menschen sprechen, das sei für sie immer etwas Schlimmes gewesen, erzählt von Sigriz. Zweimal war sie durch die mündliche Prüfung im Studium gerauscht. „Nie im Leben kriegst du das hin“, habe sie vor ihrem ersten Elternabend gedacht. Sie habe viel gelesen, Fortbildungen in der Traumatherapie absolviert und sei so hineingewachsen, sagt die Mutter von zwei Söhnen. Auch auf die Ausbildung zum Clown stieß sie über ihre Arbeit. Ihre Fähigkeiten bringt sie bei den Klinikclowns „Hieroniemuß‘ Doctor-Clowns“ ein, aber auch in der Beratung.

Petra Sigriz: „Hochachtung vor Menschen, die Gewalt erlebt haben“

Sie erinnert sich an ein Kind, das nur mit seiner Mutter sprechen wollte, aber nicht mir ihr, erzählt sie. Ihrem Clown-Alter-Ego konnte es sich schließlich öffnen. „Manchmal mache ich mit einem Kind in der Beratungsstunde auch einfach einen Clown-Workshop. Ich überlege mir das nicht vorher, das ergibt sich aus dem Moment.“

Petra von Sigriz hat auch das Mädchenhaus des Vereins Wildwasser in Kempten mitgegründet und war im Vorstand aktiv. Mit der Fachberatungsstelle hat sie tausende Menschen erreicht. „Die Traumatisierungen haben zugenommen“, ist ihr Eindruck. Sexualisierte Gewalt begegnet Kindern und Jugendlichen inzwischen auch digital, in den Sozialen Netzwerken - ein großes Thema in den Kitas und Schulen. „Ich habe Hochachtung vor Menschen, die Gewalt erlebt haben“, sagt von Sigriz. „Und es macht mir Freude, ihnen zu vermitteln, wie stark sie sind.“