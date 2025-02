Bitte anfassen! Als Tourist mit Sehbehinderung Kempten entdecken

„Die Finger sind unsere Augen“, sagt Waldemar Ruf. Der Kemptener ist Vorsitzender des Beirats für Menschen mit Behinderung - sein Sehvermögen ist stark beeinträchtigt. Sein Tastsinn hat deshalb für ihn große Bedeutung. Wie groß - das möchte eine Tastführung im Kempten-Museum im Zumsteinhaus auch sehenden Menschen vermitteln. Diese findet am Sonntag ab 11 Uhr statt. Ruf hat sich vorab zwei Exponate „ertastet“ und erzählt, wie er das erlebt hat.

Die Führung durchs Kempten-Museum richtet sich ausdrücklich an nicht-sehende und sehende Menschen. Mit dabei ist am Sonntag Kulturvermittlerin Claudia Böhme, die selbst seh-eingeschränkt ist. Für alle, die das Tasten selbst ausprobieren wollen, liegen Simulationsbrillen oder Schlafmasken bereit.

Kempten-Museum: Tastend eine Skulptur „betrachten“

Aber auch einfach die Augen zu schließen, ist möglich. Waldemar Ruf lässt sich routiniert von einer anderen Person am Arm führen. Wer das nicht gewohnt ist, muss erst einmal vertrauen. Es geht in den Themenraum Glaube. Dort stehen 3-D-Drucke der Skulpturen „Maria mit dem Jesuskind“ und „Isis mit Horuskind“, erklärt Dr. Kerstin Batzel. Sie leitet im Kempten-Museum den Bereich Bildung und Vermittlung.

Den Kunststoff anzufassen, aus dem die Drucke bestehen, ist unproblematisch. Das gilt nicht für alle Exponate im Museum. Repliken, also Nachbildungen, halten das Anfassen aber meist gut aus. Der Kopf der Isis ist gut zu fühlen, dann ein länglicher Körper, der auf einer Art Podest endet - die Göttin scheint also zu stehen. Im Kopfbereich ragt etwas Kleines, Spitzes hervor - die Nase vielleicht? Die „Maria mit Jesuskind“ trägt vermutlich ein wallendes Gewand. Der Kunststoff fühlt sich glatt und fein an. Dennoch sind uppige Falten im unteren Bereich der Skulptur zu spüren.

Kompetenz-Wechsel beim Tasten

Ruf unterstützt beim Ertasten des Gesichts, führt die Hand seiner Begleiterin zur richtigen Stelle an der Skulptur. Aber ein inneres Bild von der Maria will sich nicht so recht zeigen. Der Beiratsvorsitzende hat damit keine Probleme. „Ich nehme immer gerne die Spitzen der Zeigefinger, um Details zu fühlen“, erklärt er. Mit den Zeigefingern liest er auch Braille-Schrift.

Nachdem Ruf die Büste des römischen Kaisers Lucius Septimius Severus ertastet hat, beschreibt er ihn so: „Ein starker, muskulöser Herr, mit einer Perücke, der autoritäre Macht ausstrahlt.“ Ruf hat auch eine Vorstellung von Farben, da er diese in jüngeren Jahren noch sehen konnte. „Aber ich verbinde Farben eigentlich eher mit Musik.“

Nicht nur Menschen mit Behinderung, auch ältere Touristen haben Einschränkungen

Etwas über den Tastsinn wahrzunehmen, sei eine andere, eine körperliche Erfahrung, sagt Batzel. „Von der Hand ins Herz“ - so beschreibt es Dorothee Mammel, Sprecherin des Netzwerks „Museen inklusive!“, in dem das Kempten-Museum Mitglied ist. Zudem finde bei einer Tastführung ein Kompetenz-Wechsel zwischen Nicht-Sehenden und Sehenden statt. „Dadurch können innere Barrieren abgebaut werden.“

Barrierefreiheit und Barrierearmut spielen aber auch im Tourismus eine immer bedeutsamere Rolle, sagt Mammel. „Weil man vom Bedarf ausgehen muss.“ Und die deutsche Gesellschaft sei eine alternde Gesellschaft. Der Anteil der Über-65-Jährigen sei groß. Diese Gruppe sei heutzutage sehr aktiv, könne aber auch Beeinträchtigungen beim Sehen, Hören oder Gehen mitbringen. Mammel zitiert die Bayern-Tourismus-GmbH: Barrierefreiheit sei für zehn Prozent der Bevölkerung unerlässlich, für 30 Prozent wichtig und für 100 Prozent angenehm.

Barrierefreies Reisen ins Allgäu

Tastführungen fanden bisher im Kempten-Museum, im Archäologischen Park Cambodunum (APC) und in der Eiszeit-Ausstellung statt. Vor etwa fünf Jahren habe man begonnen, mit Claudia Böhme solche Führungen zu entwickeln, sagt Batzel. Laut Stadtmarketing sind inzwischen die Tourist-Information, das Allgäu-ART-Hotel, das Kempten-Museum und der APC mit dem bundesweiten Siegel „Reisen für Alle“ zertifiziert. Über die Webseite lassen sich barrierearme Ausflugs- und Reiseziele leicht finden - egal ob es um Unterkunft, Gastronomie, Kultur oder Freizeitangebote geht.

Auf der Webseite des Stadtmarketings sind ebenfalls alle barrierefreien und -armen Angebote zusammengefasst - etwa die App „Lauschtour“. Eine Version in Leichter Sprache wird derzeit entwickelt.

Netzwerk und Beratung Die Tastführung „Kempten berührt!“ durchs Kempten-Museum im Zumsteinhaus findet am Sonntag, 9. Februar, ab 11 Uhr statt. Das Netzwerk „Museen inklusive“ ist eines von zehn Museumsnetzwerken im Rahmen des Projekts „Museum & Tourismus“. Ziel ist, Museumsverantwortliche in Bayern bei der touristischen Arbeit und der Vernetzung zu unterstützen. Das Kempten-Museum ist eines von 14 Mitgliedern. Rat und Hilfe bei Sehverlust bietet die Beratungsstelle „Blickpunkt Auge“ des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes in der Kemptener Hirnbeinstraße 8, Telefon 0831/23310, E-Mail kempten@bbsb.org