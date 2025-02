Ein Raum für Fantasie und Kreativität

„Die Fantasie ist unsere größte Kraft, die gerade Kindern Lebensmut, Begeisterung und Neugier auf das Leben gibt.“ Das sagt Flora Fassnacht. Seit Jahren erschafft sie zusammen mit der Lehrerin und Pädagogin Wiebke Groß Räume, in denen sowohl Kinder als auch Erwachsene ihrer Fantasie freien Lauf lassen und miteinander spielen können. Mitmach-Ausstellung nennt sie ihr Projekt, bei dem sie auf eine Reise an magische Ort einlädt. Solch einen Ort, der Kinderherzen höher schlagen lässt, hat sie – wie schon einige Jahre lang – erneut in der Kunsthalle Kempten gestaltet.

