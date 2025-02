Polizei will über 40 Jahre alten Mordfall lösen: Wer war 1981 auf dem Sommerfest in Kempten?

Der Mordfall Sonja Hurler, der sich 1981 in Kempten ereignete, wurde neu aufgerollt. Damals - in der Nacht auf den 5. Juli 1981 war das 13-jährige Mädchen auf dem Weg zu ihrer Großmutter nach Heiligkreuz. Dort kam sie jedoch nie an. Monate später wurde ihre Leiche in der Nähe des Stadels von Heiligkreuz gefunden. Bis heute konnte der Täter nicht identifiziert werden.

Morfall von 1981 in Kempten: Nun könnte es neue DNA-Hinweise geben

Nun gibt es jedoch Hoffnung auf neue Hinweise: Nach Angaben der Polizei wurde mittels neuster kriminaltechnischer Methoden an sichergestellten Gegenständen, die das Mädchen zur Tatzeit bei sich hatte, mutmaßliche Täter-DNA gefunden. Die Kriminalpolizei führte eine sogenannte DNA-Reihenuntersuchung durch, deren Zielgruppe männliche Personen waren, die im Jahr 1981 zwischen 14 und 18 Jahre alt waren. Das Ergebnis liegt derzeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei Kempten sucht Zeugen von damals

Die Kriminalpolizei sucht aufgrund dieser neuen Erkenntnisse nun wieder Zeuginnen und Zeugen von damals. An besagtem Samstag, 4. Juli 1981, fand ein Sommerfest an der heutigen Tom-Mutters-Schule (Stadtteil Thingers) statt - unweit des mutmaßlichen Tatortes.

Neben der Tom-Mutters-Schule organisierten vier weitere Kemptener Schulen das Fest, von denen um die 40 Schülerinnen und Schüler anwesend gewesen sein sollen: Das Allgäu-Gymnasium, das Carl-von-Linde-Gymnasium, das Hildegardis-Gymnasium und eine weitere Schule, die heute nicht bekannt ist.

Icon Vergrößern Der Mordfall Sonja Hurler, könnte mit dem Sommerfest an der Tom-Mutters-Schule in Kempten zusammenhängen, das am Abend der Tat stattfand. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West Icon Schließen Schließen Der Mordfall Sonja Hurler, könnte mit dem Sommerfest an der Tom-Mutters-Schule in Kempten zusammenhängen, das am Abend der Tat stattfand. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Ein von der Polizei beigelegtes Foto zeigt die Veranstaltung mit einer Musikkapelle und zwei großen Zelten. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die bei diesem Fest anwesend waren, sich zu melden - egal ob als Schülerin oder Schüler, als Elternteil, Lehrkraft, Gast oder ähnliches. Wer Fotos vom Fest hat, wird gebeten, diese bei der Kriminalpolizei vorzulegen.

Jedes kleine Detail könnte wichtig sein, um den Mordfall aufzuklären

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass jede Information - auch Details, die vermeintlich unwichtig erscheinen - helfen und für die Ermittlungen entscheidend sein könnten.

Die Kriminalpolizei Kempten kann folgendermaßen erreicht werden:

Telefon : 0831/9909 1991

Online-Kontaktformular : www.polizei.bayern.de/kontakt/ („Polizeipräsidium Schwaben Süd/West“ auswählen)

Lesen Sie auch: So geht es in diesen Allgäuer Kriminalfällen weiter