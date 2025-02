Was für ein Finale beim ersten Formel-E-Rennen in Jeddah. In der letzten Rennrunde setzte Max Günther bei der Anfahrt auf Kurve 17 zum Angriff auf den Führenden an. Der Rettenberger ging außen herum an Oliver Rowland vorbei und feierte nach wenigen weiteren Metern seinen sechsten Formel-E-Sieg. Nach dem Rennen beschrieb er das spannende Duell um den Sieg.

