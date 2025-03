Nahwärme für Großholzleute und Kleinweiler? Das müssen Bürger jetzt wissen

Was bürgerschaftliches Engagement in Bewegung setzen kann, zeigt die Projektgruppe „Nahwärme Großholzleute Kleinweiler“. Aus einer Idee von Matthias Bausch und Edgar Glasl und einem ersten Treffen 2022 hat sich inzwischen eine Gruppe von 20 Menschen etabliert, die eine Nahwärme-Versorgung für Kleinweiler ins Auge gefasst haben. Mittlerweile ist auch die Gemeinde Weitnau an Bord, aber auch über Ländergrenzen hinweg hat sich Interesse entwickelt: Die Stadt Isny ist für ihre Ortsteile Großholzleute und Bolsternang ebenfalls mit im Boot. Jüngst folgten 240 Menschen der Einladung zu einer Infoveranstaltung in der Dorfhalle Kleinweiler.

